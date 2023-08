Sieh dir an, wie Starfield in der Unreal Engine 5 hätte aussehen können

HQ

Starfield erscheint in etwas mehr als einer Woche und bietet grafisch die zwölf Jahre alte, wenn auch aktualisierte Version der hauseigenen Engine des Entwicklers, Creation Engine 2.0. Manch einer mag sich fragen, wie Todd Howards gewaltiges Weltraumabenteuer ausgesehen hätte, wenn es stattdessen in Epics mächtigem Unreal Engine 5 aufgeblüht wäre. Nun, Sie müssen sich nicht mehr wundern.

Der YouTube-Nutzer Ghost Design hat ein siebenminütiges Video auf seinem Kanal gepostet, in dem er einen Außenposten entworfen hat, der genau so aussieht, wie er in Starfield ausgesehen hätte. Schauen Sie sich das Video unten an und urteilen Sie selbst: Hätte Starfield so aussehen sollen?