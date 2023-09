Sieh dir acht neue Bilder von Like a Dragon: Infinite Wealth an

HQ

Gestern war ein guter Tag für Fans der Yakuza/Like a Dragon-Reihe, da bestätigt wurde, dass sowohl Like a Dragon: Ishin als auch Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name für den Game Pass veröffentlicht werden, während gleichzeitig ein Startdatum und zwei Trailer aus dem kommenden Like a Dragon: Infinite Wealth.

Aber wir haben auch acht Screenshots bekommen, die Minispiele, Zwischensequenzen, seltsame Outfits, Umgebungen und einige rundenbasierte Kämpfe zeigen. Schau sie dir alle unten an. Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar für PC, PlayStation und Xbox.