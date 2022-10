Sieh dir 30 Minuten unseres eigenen Mario + Rabbids: Sparks of Hope-Gameplays an

HQ

Wir sind weniger als einen Monat vom Debüt von Mario + Rabbids: Sparks of Hope entfernt. Erst neulich, dass wir die Gelegenheit hatten, in einen ganzen Haufen des Spiels für uns selbst einzutauchen, in einer Gelegenheit, die die Inspiration für unseren letzten Vorschautext war, den ihr hier lesen könnt.

Während der Spielsitzung konnten wir einen Klumpen der beiden sich öffnenden Planeten durchspielen, wo wir um einen Strandort und eine frostige Eiswelt reisen konnten. In dem Gameplay, das wir unten festgehalten haben, können Sie sich ein Bild von beiden Welten, den Arten von Feinden und Möglichkeiten, die sie bieten, den Umgebungsrätseln und sogar einigen der überarbeiteten Kampfsysteme machen.