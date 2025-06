Sieh dir 20 Minuten von The Blood of Dawnwalker Gameplay an

Wir wussten, dass Entwickler Rebel Wolves und Publisher Bandai Namco am Wochenende einen Haufen von The Blood of Dawnwalker als Teil eines Showcase, der dem Spiel gewidmet war, zeigen würden, und genau das haben wir bekommen.

In Form eines 21-minütigen Gameplay-Übersichtsvideos zeigt das Filmmaterial die Erkundung der Welt und wie der Spieler mit der Welt interagieren kann, um seine eigene Geschichte zu erzählen. Es taucht weiter in die Bewegungssuite ein und wie man hohe Burgen erklimmen, sich im Schatten verstecken und schließlich tödliche Vampire jagen kann, indem man sie angreift, wenn sie es am wenigsten erwarten, was manchmal sogar zu Bosskämpfen führt, wie wir in den Aufnahmen gegen Xanthe, "the Dark Mistress", sehen.

Das Filmmaterial dient auch als Vorgeschmack auf die Dialog- und Entscheidungsmechaniken, gibt einen Einblick in die Anpassung und dient ansonsten als Beispiel dafür, was wir von dem Action-RPG erwarten können, wenn es irgendwann im Jahr 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheint.