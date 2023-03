Sieh dir 10 Minuten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Gameplay an

HQ

Gestern enthüllte Nintendo, dass wir heute eine 10-minütige Gameplay-Präsentation von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommen würden, aber wir haben tatsächlich noch mehr als das.

Eiji Aonuma beginnt die Präsentation (die Sie in seiner Gesamtheit unten sehen können) mit der Enthüllung, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Gold geworden ist, was in einfachen Worten bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist, so dass das Spiel definitiv am 12. Mai starten wird.

Dann beginnt die Gameplay-Präsentation, indem sie uns einen kleinen Teil der Welt zeigt, bevor wir die neue Rückspulfunktion namens Rückruf kennenlernen. Dies führt Link zu einer der neuen Inseln, die am Himmel schweben. Diese werden in Bezug auf Größe und Komplexität sehr unterschiedlich sein und die Heimat einiger neuer Gegnertypen sein. Einer davon ist der Konstruktor, der erstmals in der Präsentation vorgestellt wurde. Nicht gerade überraschend, aber das Gleiche kann man nicht über das sagen, was Mr. Aonuma als nächstes zeigt.

Mit der Fuse-Fähigkeit können Sie... Nun, verschmelzen Sie verschiedene Gegenstände, um neue Arten von Waffen, Schilden, die zuvor gehänselten Fahrzeuge und mehr zu erstellen. Dies kann sogar verwendet werden, um die Haltbarkeit einer Waffe zu verlängern, wie der Ast zeigt, der kurz davor ist, mit dem Stein zu verschmelzen. Er gibt und zeigt auch andere sehr kreative Anwendungen, so dass es sehr interessant sein wird, mit verschiedenen Objekten zu experimentieren.

Links scheinbar letzte neue Fähigkeit ist die von Ascend genannte. Das ist derjenige, der es ihm ermöglicht, sich im Grunde durch Objekte über ihm zu verwandeln, wie wir es in einigen Fällen zuvor gesehen haben. Eine großartige Möglichkeit, Rätsel zu lösen und manchmal zu vermeiden, hohe Klippen und dergleichen hinaufklettern zu müssen.

Mr. Aonuma beendet den Gameplay-Teil mit der Enthüllung, dass wir die Welt ohne Last durchqueren können, selbst wenn wir von der schwimmenden Insel zum Boden und umgekehrt gehen.

Lange Rede, kurzer Sinn: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom scheint die Kreativität von Breath of the Wild auf ein anderes Level zu heben. Wie steht es mit dir?

PS: Die Präsentation endete mit der Bestätigung, dass der lange gemunkelte Tears of the Kingdom OLED Switch am 28. April auf den Markt kommen wird.