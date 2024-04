Sieg der Supererde in Helldivers II: Die Automaten wurden ausgerottet

HQ

Sieg, Höllentaucher.

Nachdem die letzten Positionen auf dem Planeten Durgen eingenommen wurden, ist die Bedrohung durch die Automaten aus der Galaxie verschwunden... zumindest so lange, bis Joel aufwacht. Die Entfernung der Roboterfraktion aus dem Spiel ist ein Beweis für die Gesundheit und Stärke der Community des Spiels, mit der Arrowhead in ständiger Kommunikation steht. Erst diese Woche wird die zweite Premium-Kriegsanleihe, Demokratische Detonation, veröffentlicht, die neue Ausrüstung und Waffen ins Spiel bringt, und von nun an begeben sich alle Spieler an die Terminid-Front, um den neuen Obersten Orden zu erfüllen.

Aber. Nur weil es im Moment keine Roboter an der linken Vorderseite der Galaxie gibt, heißt das nicht, dass es keine Gerüchte über eine neue Bedrohung gibt, die über der Supererde schwebt. Die Illuminati sind noch nicht im Spiel aufgetaucht (aber wir wissen, dass sie da draußen sind), und viele glauben, dass die dritte Fraktion sehr bald in die Galaxis kommen wird, um die gelenkte Demokratie zu bedrohen.