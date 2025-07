Sieben Teams haben sich bereits ein Ticket für das Finale von Apex Legends der Global Series Midseason Playoffs gesichert

HQ

Das Esports World Cup ist nicht nur Gastgeber für eine Reihe von Turnieren von Drittanbietern, sondern auch Gastgeber einiger Kernveranstaltungen, wie z. B. des Apex Legends Global Series Midseason Playoffs. Bei diesem riesigen Event machten sich 40 der besten Teams aus der ganzen Welt auf den Weg nach Riad, um um einen Teil des Preispools von 2 Millionen US-Dollar zu kämpfen, und aufgrund des Formats sind bereits drei Teams ausgeschieden, während sich sieben Finalplätze gesichert haben.

Die Veranstaltung ist so strukturiert, dass die 40 Teams in zwei Pools zu je 20 Teams aufgeteilt werden. Jeder Pool spielt 10 Matches, in denen die Teams Punkte für die Endplatzierung und Kills usw. erhalten, und am Ende dieser 10 Spiele ziehen die besten sieben Teams ins Finale ein, die drei schlechtesten scheiden ganz aus und die restlichen 10 kommen stattdessen in die letzte Chance-Runde.

Bisher hat Pool A sein Matchplay abgeschlossen, Pool B folgt heute. Aus diesem Grund wissen wir, wie die verschiedenen Teams abgeschnitten haben, und für diejenigen, die neugierig sind, umfassen die qualifizierten Final-Kader TSM, Team Falcons, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, Kinotrope Gaming, Wolves Esports und Natus Vincere. Die drei ausgeschiedenen Teams sind KOI, EDward Gaming und Zero Tenacity, und die anderen 10, die in die letzte Chance-Runde einziehen, sind die folgenden Squads:



Enter Force.36



All Gamers Global



Team Nemesis



Furia



Mouz



Team Critical



Al Qadsiah



Gen.G Esports



Noez Foxx



Sentinels



Wir werden die bestätigten Teams der letzten Chance bis zum Ende des heutigen Tages kennen.