Sieben Planeten, die diese Woche am Nachthimmel zu sehen sein werden

Zum letzten Mal bis 2040 werden in dieser Woche sieben Planeten am Nachthimmel zu sehen sein. Die beste Chance, die Sie wahrscheinlich haben, ist Freitag, aber die ganze Woche über sollten Sie Ihre Augen nach oben richten, um einige unserer Nachbarplaneten zu sehen.

Sie werden in der Lage sein, Merkur, Venus, Jupiter und Mars mit bloßem Auge zu sehen, und für Saturn benötigen Sie vielleicht ein Fernglas, aber für Uranus und Neptun benötigen Sie ein Teleskop, um die beste Sicht zu haben. Die BBC empfiehlt, einen guten Blick auf den Horizont und einen klaren Himmel zu haben, um die besten Chancen zu haben, die Planeten zu sehen.

Dieses Phänomen ist als Planetenparade bekannt und ein seltener Anblick. Wenn Sie sich also diese Woche einige Planeten ansehen möchten, sollten Sie sich an einen Ort begeben, an dem Sie die Sterne sehen können, und dann versuchen, die anderen Planeten zu entdecken, die sich unser Sonnensystem teilen.

