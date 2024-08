Sieben neue Game of Thrones-Serien in Arbeit

HQ

Game of Thrones-Fans können sich natürlich auf eine neue Staffel des beliebten House of the Dragon freuen, aber es wird noch viel mehr kommen. Das Oxford Writers House hat bekannt gegeben, dass sich sieben Spin-off-Serien, die auf George R.R. Martins Mega-Franchise basieren, in der Entwicklung befinden, darunter drei Live-Action-Shows. Das bedeutet, dass vier davon animierte Abenteuer sein werden.

Einige der Live-Action-Projekte sind The Hedge Knight, ein Spin-off über Aegon den Eroberer und Ten Thousand Ships, das sich um Nymeria und die Rhoynar dreht. Einige der angeblichen Zeichentrickserien sind The Golden Empire und Sea Snake, in der es um die gleichnamige Figur geht. Es bleibt abzuwarten, ob all diese Spin-offs tatsächlich stattfinden werden, aber es klingt auf jeden Fall aufregend für alle, die mehr von Westeros wollen.

Wie klingen sieben komplette Game of Thrones-Serien?

Danke, Forbes