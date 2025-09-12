Sieben neue amiibo-Figuren wurden bei der Nintendo Direct-Präsentation enthüllt

HQ

Nintendo hat während der Nintendo Direct im September 2025 überraschend viele neue amiibo-Figuren angekündigt. Während das Fieber für die NFC-Figuren ein wenig abgeklungen ist, drängt Nintendo wieder auf diese Figuren, mit drei neuen Sets und insgesamt sieben neuen Figuren, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.

Kirby Air Fahrer

Den Anfang machen zwei amiibo-Figuren für Kirby Air Riders: Kirby und Bandana Waddle Dee mit ihren "Autos", dem Warp-Stern und dem geflügelten Stern. Das Coole daran ist, dass man sie austauschen kann (z. B. indem man Kirby in Waddle Dees Auto setzt), was so klingt, als ob in Zukunft noch mehr kommen wird, um mehr Kombinationen zu machen.

Diese amiibo-Figuren erscheinen am 20. November mit dem Spiel.

Metroid Prime 4: Jenseits

Mit der Fortsetzung der Retro Studios, die am 4. Dezember erscheint, können Fans drei neue Metroid-amiibos hinzufügen: Zwei davon erscheinen früher, am 6. November: Samus und Samus und ihr Fahrrad. Der andere, Sylux, erscheint am 4. Dezember, am selben Tag, an dem das Spiel erscheint.

Super Mario Galaxy 2

Obwohl das Remaster von Super Mario Galaxy 1+2 am 2. Oktober erscheint, werden zwei XL-amiibo-Figuren (etwa doppelt so groß wie normale Figuren) am 2. April erscheinen, in der gleichen Woche, in der der Super Mario Galaxy-Film in die Kinos kommt.

Neben diesen beiden amiibo-Figuren wird Nintendo auch Rosalinas Märchenbuch und die sprechende Blume aus Super Mario Bros. Wonder als reale Gegenstände auf den Markt bringen, aber noch keine Details zu Datum und Preis.