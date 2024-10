Sieben Monate nach der Veröffentlichung können Sie nun in Dragon's Dogma 2 zwischen Performance- oder Grafikmodus wählen

HQ

Es scheint, als wäre es eine Ewigkeit her, was bei dem hohen Tempo der Veröffentlichungen, das wir Woche für Woche sehen, zusammenhängt, aber es sind erst sieben Monate vergangen, seit Capcom Dragon's Dogma 2 veröffentlicht hat. Abgesehen von der Micropayment-Kontroverse am ersten Tag war der Titel ein großer Erfolg und ist immer noch im Rennen um das Spiel des Jahres, wenn auch jetzt natürlich mit viel mehr Konkurrenz.

Wie dem auch sei, die Entwickler haben nach dem Patchen der PC-Version ein weiteres ihrer Versprechen an die Fans eingelöst: Das Hinzufügen verschiedener Spielmodi. Ab heute ist es bereits möglich, zwischen dem Grafikmodus (mit höherer Auflösung auf Kosten von fps) oder einem Performance-Modus zu wechseln, um die Framerate auf bis zu 60 fps zu erhöhen.

In der Abbildung unten können Sie die spezifischen Statistiken, die Sie in jedem Modus und auf jedem Konsolen- und PC-Modell erhalten, vergleichen.