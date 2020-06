Sieben Minuten Gameplay aus The Dark Pictures: Little Hope

Bei sehr Story-fokussierten Spielen wie Until Dawn, Life is Strange und dem kommenden Horrorspiel The Dark Pictures Anthology: Little Hope ist es kein Wunder, dass sich die Entwickler meistens weigern, uns im Vorfeld der Veröffentlichung allzu viel Gameplay-Material zu zeigen. Supermassive hat jedoch beschlossen, bei ihrem nächsten Spiel eine kleine Ausnahme zu machen. Das Studio und der Publisher Bandai Namco haben uns ein neues Video präsentiert, das über sieben Minuten aus dem zweiten Abenteuer der Dark Pictures Anthology aufzeigt.

Vor allzu großen Spoilern braucht sich dabei niemand zu fürchten, denn die Stelle im Video dient eher dazu, den Zuschauern einen Eindruck über den historischen Schauplatz zu geben und die Entscheidungsfreiheit zu thematisieren. Aktuell gibt es noch kein konkretes Erscheinungsdatum, doch im Herbst soll es auf PC, PS4 und Xbox One losgehen.