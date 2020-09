Sieben klebrige Minuten PS5-Gameplay von Spider-Man: Miles Morales

Insomniac hat am Abend Gameplay des kommenden Netzschwinger-Titels Spider-Man: Miles Morales gezeigt und mit dieser Präsentation viele Spieler überzeugt. Im Video bringt eine Verbrechergruppe namens Underground den Wahlkampf von Rio Morales durcheinander - die Mutter der Hauptfigur Miles. Verständlicherweise geht der neue Spidey deshalb nicht allzu zaghaft mit den Schurken um, wie wir in einer anschließenden Kampfsequenz sehen. Obwohl wir einige der Fähigkeiten bereits aus dem Hauptspiel kennen, hat Miles offensichtlich einige eigene Tricks auf Lager, die auf seine besonderen Spinnenfähigkeiten zurückgehen. Am Ende des Videos greift das Studio dann aber doch wieder auf eine sehr bekannte Szene zurück, die wir so ähnlich bereits aus den Sam-Raimi-Filmen kennen.

Spider-Man: Miles Morales erscheint in Europa am 19. November zum Preis von 50 Euro auf Playstation 4 und Playstation 5 (normale PS5-Spiele kosten in Zukunft 80 Euro). Next-Gen-Updates gibt es auf der alten Hardware zwar nicht, aber ihr könnt Spiel und Speicherdaten auf die PS5 übertragen, falls ihr später darauf wechseln wollt. Für all diejenigen, die noch gar nicht mit dem Titel in Kontakt gekommen sind, gibt es auf der Playstation 5 eine "Ultimate Edition" von Spider-Man: Miles Morales, die 70 Euro kostet. Darin enthalten sind das PS5-"Remaster" des Actionspiels, die neue Miles-Morales-Storyline, einige Extras wie drei neue Kostüme und alle drei Teile der bereits veröffentlichten DLC-Serie "Die Stadt, die niemals schläft".

James Stevenson, der Community Director von Insomniac Games, erklärt uns im Playstation-Blog genauer, was es mit diesem Remaster auf sich hat:

"Das Remaster für die PS5 ist kein einfaches Auflösungs-Upgrade, da viele der Assets des Spiels vollständig aktualisiert wurden, um die Leistung der PS5-Konsole auszunutzen. Ihr seht besser aussehende Charaktere mit [realistischerer] Haut, Augen, Haaren und Gesichtsanimation (einschließlich unseres neuen Peter Parkers der nächsten Generation). Ihr werdet auch Raytracing-Reflexionen, Umgebungsschatten und verbesserte Beleuchtung [vorfinden], sowie mehr Fußgänger und Fahrzeuge, die sich weiter in die Ferne erstrecken. [Es gibt] einen optionalen Performance-Modus, mit dem ihr Spider-Man: Miles Morales in einer angepeilten Bildrate von 60 fps spielen könnt."