Sieben Jahre nach der Ausstrahlung von Staffel 1 hat The Night Manager endlich grünes Licht für einen zweiten Ausflug erhalten.

Sie haben es vielleicht verpasst, da es 2016 ausgestrahlt wurde, als Streaming-Dienste noch auf dem Vormarsch waren und nicht die Unterhaltungstitanen von heute waren, aber damals wurde eine der ersten Originalproduktionen von Amazon Prime Video's gestartet, eine Show, die in Zusammenarbeit mit der BBC entstand und als The Night Manager .

Es war eine Adaption von John le Carrés Werken und spielte Tom Hiddleston, Elizabeth Debicki, Olivia Colman, Hugh Laurie, Tom Hollander und einige andere Gesichter und erzählt die Geschichte eines Ex-Soldaten, der den inneren Kreis eines renommierten Waffenhändlers infiltrieren soll. Die Serie wurde schließlich gut aufgenommen und für eine Weile gab es Gerüchte, dass eine zweite Staffel in Arbeit sei.

Da es sieben Jahre her ist, seit die erste Staffel ausgestrahlt wurde, würden viele annehmen, dass die Show auf Eis gelegt wurde, aber ein neuer Bericht von Deadline sagt etwas anderes: Es wurde berichtet, dass The Night Manager für einen zweiten Ausflug abgeholt wurde und dass diese Fortsetzung später in diesem Jahr in London und Südamerika gedreht wird. geschrieben vom Autor des Originals (David Farr) und könnte sogar für eine dritte Staffel zurückkehren - da eine Bestellung von zwei Staffeln erwähnt wurde.

Es wird auch gesagt, dass Hiddleston zu seiner Rolle in der Show zurückkehren soll, aber was den Rest der Besetzung betrifft, gibt es derzeit keine Erwähnung, obwohl die Dreharbeiten für später in diesem Jahr geplant sind, erwarten Sie weitere Nachrichten und Informationen in den kommenden Monaten.