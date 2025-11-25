Sieben Drohnen überqueren die Grenze nach Moldawien: Eine stürzt während eines nächtlichen russischen Angriffs auf die Ukraine in ein Haus ein

HQ

Moldawien teilte mit, dass sieben Drohnen über Nacht den Luftraum durchquerten, während Russland einen weiteren groß angelegten Angriff auf die Ukraine startete. Eine Drohne stürzte in ein Haus in der Stadt Cuhureștii de Jos ab, was Evakuierungen und eine Bombenentschärfungsaktion auslöste.

Das moldawische Verteidigungsministerium teilte mit, dass seine Überwachungssysteme am frühen Dienstag mehrere Drohnen entdeckt hätten, die ins Land einmarschierten. Einer von ihnen traf ein Wohnhaus, doch es wurden keine Opfer gemeldet. Die Polizei sperrte das Gebiet ab und evakuierte die anstehenden Bewohner, während Spezialisten das Gerät untersuchten.

Der Vorfall ereignete sich, als Russland Kiew mit Marschflugkörpern, aeroballistischen Raketen und Shahed-Drohnen angriff, wobei mindestens sechs Menschen getötet und 13 verletzt wurden. Mehrere Wohngebäude wurden in Brand gesetzt, und Teile der Stadt erlebten Strom- und Wasserunterbrechungen.

Moldawische Polizei auf Facebook:

"Vor ein paar Minuten ist im Garten eines Hauses in der Stadt Cuhureștii de Jos, Stadtteil Florești, eine Drohne auf das Haus des Wachmanns gefallen."