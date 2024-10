Sie werden in der Lage sein, Joker: Folie à Deux bis Ende des Monats von zu Hause aus zu schauen

HQ

Während die Zeitspanne zwischen Kino- und Digitalstart kürzer denn je geworden ist, sehen wir oft, dass Produktionsfirmen sie bei Filmen, die in den Kinos unterdurchschnittlich abschneiden, weiter verkleinern. Während erfolgreichere Filme ein paar Monate lang in den Kinos laufen und dann ein paar Wochen später online und auf Streamern debütieren, könnten die schwächeren Darsteller eine digitale Veröffentlichung erhalten, die nur einen Bruchteil dieser Zeit beträgt.

Ein Beispiel dafür ist Joker: Folie à Deux, denn obwohl der Film bereits am 4. Oktober in die Kinos kommt, hat der Film sein digitales Veröffentlichungsdatum bereits festgelegt, und es ist viel näher, als Sie vielleicht erwarten.

Variety gibt an, dass Joker: Folie à Deux bereits am 29. Oktober auf digitale und Online-Plattformen kommen wird. Das würde bedeuten, dass die Kinolaufzeit des Films weniger als vier Wochen dauerte, was eine der bisher kürzesten für eine große Produktion dieser Größe wäre, ein Film, der Gerüchten zufolge ein Budget von 200 Millionen Dollar hatte und während seiner Kinophase voraussichtlich insgesamt 150 bis 200 Millionen Dollar verlieren wird.

Werden Sie später im Oktober Joker: Folie à Deux zu Hause schauen?