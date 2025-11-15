In Necromental werdet ihr eine Art "umgekehrten Midas-Touch" erleben

Inkrementelle Spiele sind dafür bekannt, den Spielern große Mengen an Macht zu geben, und obwohl wir das sicherlich in Necromental bekommen werden, möchten die Entwickler, dass die Reise in der Art und Weise, wie sie sich allmählich aufbaut, RPG-ähnlicher ist. Auf dem Barcelona Game Fest haben wir uns mit Luis Nogueira, CEO von Digitality Games, über das Angebot von Necromental unterhalten.

"Was wir versuchen, ist, die Machtfantasie aus den Inkrementalen herauszuholen, dass man dieses riesige, mächtige Wesen ist, aber dem Ganzen ein bisschen mehr RPG zu geben", erklärte er. "Also, ein bisschen Dungeon-Crawling, ein bisschen Mystery, ein bisschen Rätsel, wir geben der Welt einfach ein bisschen mehr Kontext, damit man tatsächlich eine Geschichte hinter dem bekommt, was man tut. Aber alles an dem Spiel, der Kern des Spiels ist inkrementell. In diesem Fall heißt es Necromental, weil es um Nekromantie geht."

"Als Nekromant hat man bei allem, was man anfasst, einen umgekehrten Midas-Touch. Alles, was um dich herum stirbt, ist jetzt dein Verbündeter. Deine Armee wird also ständig größer, aber sie wird auch immer mächtiger und bietet immer mehr Möglichkeiten."

Necromental befindet sich derzeit eher in einer Prototyp-/Vertical-Slice-Phase, aber es gibt Pläne, dass es relativ bald veröffentlicht wird. In Anbetracht der verfügbaren Nekromantie und der allgemeinen Atmosphäre des Spiels sind wir nicht überrascht, dass es eine gruselige Veröffentlichung in der Saison 2026 anstrebt.