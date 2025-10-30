Sie werden diese The Legend of Zelda: Breath of the Wild Vinyl-Kollektion nicht verpassen wollen

HQ

Wenn Sie einen Plattenspieler zu Hause haben und gerne Vinyl sammeln, sollten Sie sich dieses neueste Stück von Laced Records nicht entgehen lassen. Es handelt sich um eine physische Version des Soundtracks von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der auf einer Vielzahl von Discs gedruckt wurde, die sich über zwei Editionen erstrecken.

Die erste ist eine Doppel-LP-Edition, die schöne blau-weiß marmorierte, schwergewichtige Discs bietet, die in einer breitspinnigen Außenhülle mit einem bedruckten Innenhüllen geliefert werden. Dieses Set bietet 34 Spuren, darunter Overworld (Day), Great Fairy Fountain und Hyrule Castle.

Was die acht Discs umfassende Kollektion betrifft, so bietet diese abwechselnd blaue und goldene Splatter-Effekt-Schwergewichtsscheiben mit bedruckten Disc-Innenseiten und spinierten Innenhüllen. Sie werden in einem Doppelschuber aus starrem Brett geliefert, und insgesamt enthalten die acht Discs 130 Tracks, die alle auf eine Sammlung verteilt sind, wobei jede Disc ein Thema hat, das den Fortschritt des Spiels widerspiegelt. Dies kann Hyrule Castle sein, das Freigeben von Divine Beasts oder das Ermitteln von Shrines.

Wenn man sich die Preise ansieht, kostet das Zwei-Disc-Set 36 £/41,95 €, während das Acht-Disc-Bundle 145 £/167,95 € kostet.

