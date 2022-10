Sie sieht aus wie Dina in The Last of Us: Part II und möchte in der kommenden HBO-Serie mitspielen.

HQ

Heutzutage sind Grafiken in Videospielen so gut, dass die Charaktere tatsächlich wie echte Menschen aussehen. Manchmal sehen sie so sehr wie echte Menschen aus, dass es Dinge geschehen lässt.

HBO macht eine Serie über The Last of Us, und wir können eine Premiere irgendwann im Jahr 2023 erwarten. Wenn die Ereignisse der Serie Teil II der Spiele erreichen, haben sie vielleicht schon jemanden, der Dina spielt, Ellies Liebesinteresse?

Athena Nickole hat ein Video auf TikTok geteilt, und ja: Sie sieht aus wie Dina. Nickole sagte, dass ihre Mutter dachte, dass ein Bild von Dina nur ein Bild ihrer Tochter sei.

Und... Wenn sie auf Nickoles Website kodiert, hat sie bereits einige Erfahrung in der Schauspielerei.

Vielleicht sehen wir Athena Nickole als Dina in der Zukunft, wenn die HBO-Serie zu den Ereignissen von The Last of Us: Part II kommt? Die Zeit wird es zeigen.

Danke, Games Radar