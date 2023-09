Sie müssen "zwischen 20 und 30 Stunden, vielleicht mehr" beiseite legen, um Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit zwei Mitgliedern des Don't Nod-Teams zu sprechen, die die Entwicklung des kommenden Actionspiels Banishers: Ghosts of New Eden leiten. Während unserer Zeit in Köln zur Gamescom 2023 haben wir uns (nicht buchstäblich) mit Game Director Philippe Moreau und Executive Producer Karim Benfares zusammengesetzt, um mehr über das spannende Projekt zu erfahren.

Während dieses Interviews, das ihr euch unten in voller Länge ansehen könnt, haben wir die beiden gefragt, wie lange es ihrer Meinung nach dauern wird, bis die Spieler Banishers: Ghosts of New Eden abschließen werden.

"Zwischen 20 und 30 Stunden, vielleicht auch mehr, wenn Sie daran interessiert sind, die gesamte halboffene Welt zu erkunden", sagte Moreau. "Also, ja, es ist ein ziemlich großes Spiel für uns bei Don't Nod."

Um zu sehen, wie die Erkundung und die halboffene Welt angeboten werden, solltet ihr euch unbedingt die neueste Charge von Banishers: Ghosts of New Eden-Gameplay ansehen, die kürzlich veröffentlicht wurde.