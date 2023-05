Sie müssen Breath of the Wild nicht gespielt haben, um Tears of the Kingdom zu genießen, sagt Nintendo

HQ

Wenn man die Stunden an diesem Dienstag herunterzählt, sind es nur noch drei Tage bis zum Start von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Die Fortsetzung von Breath of the Wild wird uns zu einer viel ausgefeilteren Version von Hyrule führen, mit unglaublichen neuen Fähigkeiten für Link.

Es sieht so aus, als würde es in jeder Hinsicht ein denkwürdiger Titel sein (unsere ersten Eindrücke zum Beweis). Aber es wird diejenigen geben, die zögern, beim Start in das Spiel einzusteigen, wenn sie den Vorgänger nicht gespielt haben, aber für diejenigen, die sich so fühlen: Seien Sie versichert, Nintendo sagt, dass es kein Problem ist.

In einer Neuauflage seines speziellen "Ask the Developer"-Bandes 9 (jetzt im Ruhestand, vielleicht weil es zu früh veröffentlicht wurde) sagte Eiji Aonuma, dass das Spielen von Breath of the Wild keine Voraussetzung dafür ist, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , da es "sehr einfach zu integrieren" ist und seine Gameplay-Systeme "sehr intuitiv sind".

Der Regisseur von Tears of the Kingdom Hidemaro Fujibayashi erklärte, wie das Team dafür gesorgt hat, dass die Geschichte sowohl für neue als auch für wiederkehrende Spieler "angenehm" ist. Dennoch empfehlen wir, zuerst Breath of the Wild zu spielen, und sei es nur, um einem der wichtigsten und prägendsten Titel des letzten Jahrzehnts gerecht zu werden.