Sie können weiterhin wichtige Star Wars-Momente in Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws scheint aus vielen Gründen ein anderes Star Wars-Spiel zu sein. Erstens gibt es den Open-World-Aspekt, der eine Premiere für Star Wars-Spiele ist. Dann ist da noch die Tatsache, dass wir in diesem Spiel unseren Schurkentraum ausleben, anstatt als Jedi oder Sith zu spielen.

Aber selbst wenn wir aus den Geschichten der Jedi-Ritter entfernt werden, werden wir immer noch einige wichtige Star Wars-Momente erleben. In unserem Interview bei Ubisoft Forward erklärte Narrative Director Navid Khavari, wie das Spiel mit der Hauptgeschichte von Star Wars zusammenhängt.

"Ich denke, das Wichtigste, woran man sich hier erinnern sollte, ist, dass es Schlüsselmomente auf Kays Reise gibt, die mit der umfassenderen Star Wars-Geschichte verbunden sind, oder? Dass du diese wichtigen Beats treffen willst", sagte er. "Aber zwischen diesen Beats, vor allem mit dem Reputationssystem, gibt es viel Spielraum und viel Flexibilität."

Wir werden also einige Schlüsselmomente haben, aber Kays Geschichte wird während des gesamten Spiels ihre eigene bleiben, was eine gute Mischung für Fans zu sein scheint, die etwas Neues wollen und dennoch wissen wollen, dass sie im größeren Star Wars-Universum existieren. Schauen Sie sich unser vollständiges Interview unten an, um weitere Details zu erfahren.