Sie können warten, um Witchfire zu spielen

The Vanishing of Ethan Carter ist einer der besten Walking-Simulatoren der letzten Jahre. Die Grafik war göttlich und die Landschaft war realistisch und atmosphärisch. Die Rätsel waren ziemlich schwierig und die Welt war ziemlich leer und einsam. Diese Einsamkeit ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Indie-Studio nicht das größte Budget für seine Spiele hatte, und Astronauts hatte offensichtlich seine Herausforderungen, aber sie haben dennoch ein atemberaubendes und mysteriöses Spiel veröffentlicht, das ihnen das Selbstvertrauen gegeben hat, ein neues Genre in Angriff zu nehmen, das Roguelike-Genre. Witchfire, ihr neuestes Projekt, lässt sich von der Souls-Reihe, dem Roguelike-Genre und Ego-Shootern inspirieren, um eine eklektische Interpretation einer Schnittmenge eines Spiels zu schaffen, zu dem ich früh Zugang erhalten habe. Ich habe Witchfire im Epic Game Store ausprobiert, wo Sie die Early-Access-Version jetzt kaufen können.

Ich beginne damit, zu sagen, dass Witchfire noch lange nicht fertig ist. Die Version, die ich gespielt habe, hat viele fehlende Elemente, die implementiert werden müssen, bevor das Spiel seine volle Form annimmt. Ich habe mich daher auf das konzentriert, was tatsächlich verfügbar ist. Etwas, das nicht wirklich in dem Paket enthalten ist, das Witchfire ist, ist die Geschichte. Es gibt nicht wirklich einen. Es gibt keine Sprachausgabe oder einen echten Intro-Film oder ähnliches. Du wirst einfach in das Spiel geworfen und musst deine Klasse auswählen. Du kannst zwischen Schlächter, Berserker, Jäger, Schatten, Heiliger und Büßer wählen, und je nachdem, was du willst, basiert dein Spielstil auf den Werten, auf die sich jede Klasse spezialisiert hat. Eine Klasse könnte sich also mehr auf Stärke und harte Schläge konzentrieren, oder sie könnte sich auf Magie konzentrieren, so dass du mit verschiedenen magischen Fähigkeiten um dich werfen kannst, oder vielleicht bist du mehr auf deine Waffen aus und machst einfach mehr Schaden. Es gibt eine Klasse für alles, was du willst, obwohl es nicht viele Informationen darüber gibt, was diese Spezialisierungen mit dem Spielstil machen. Es ist ein bisschen nackt, was für das Spiel allgemein ist. Du wirst einfach an einem Strand ausgesetzt und musst dich durch die vielen Horden von Monstern kämpfen, die auf mysteriöse Weise hinter dir auftauchen. Die Art und Weise, wie die vielen Gegner einfach ohne Animation erscheinen, ist ziemlich irritierend, da man tatsächlich sehen kann, wie sie sich aus dem Nichts materialisieren. Wie gesagt, Witchfire braucht viel mehr Zeit im Ofen.

Witchfire ist ein Roguelike, wie bereits erwähnt, wenn du also stirbst, musst du von vorne anfangen und immer wieder gegen dieselben Monster kämpfen, bis du stärker wirst, damit du etwas länger überleben kannst. Dieses Spieldesign ist Fans des Genres ziemlich vertraut, aber hier fällt Witchfire ein wenig ab, da du alle sogenannten Kristalle verlierst, mit denen du deinen Charakter verbessern kannst, wenn du stirbst. Wenn man Glück hat, kann man ein Upgrade bekommen, was bedeutet, dass man nur die Hälfte seiner Kristalle verliert, wenn man stirbt, aber ich fand es ziemlich frustrierend, dass die ersten vielen Versuche überhaupt keinen Fortschritt brachten. Du stirbst viele Male, bevor du irgendeinen Fortschritt erzielst. Du erhältst einige nicht-permanente Upgrades, indem du Monster tötest, wie z. B. schnelleres Nachladen oder weniger Gesundheit deiner Gegner. Auf diese Weise können Sie bei jedem Versuch bestimmte Vorteile erzielen, aber ich fand die Balance etwas verzerrt. Einige Monster sprangen dir direkt ins Gesicht und brauchten viel zu viele Schüsse, um sie zu besiegen. Einige Monster bewegten sich sehr schnell und unvorhersehbar und waren frustrierend zu bekämpfen. Natürlich gibt es auch Positives zu sagen, wie z. B. die Schussmechanik selbst, die ziemlich hervorragend ist, und wenn es eine bessere Balance gibt, könnte es sehr unterhaltsam werden.

Witchfire geht es von Natur aus darum, eine Hexe zu besiegen, die der Boss des Spiels ist. Dieser Boss kann jedoch erst betreten werden, wenn du Zugang zu dem kaufst, was das Spiel Gnosis nennt, das verschiedene Flügel des Schlosses freischaltet, in dem du dich zwischen den Abschlussversuchen befindest. Du wirst in einem offenen Gebiet entfesselt, in dem sich der Boss im nördlichen Teil der Karte befindet. Dazwischen gibt es Bereiche mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die du nach Belieben angehen kannst, was super cool und eine neue Idee für Roguelikes ist. Wenn du dich also stark fühlst, kannst du einfach in den östlichen Teil der Insel gehen und es mit Monstern aufnehmen, die härter sind, mit besseren Möglichkeiten, mehr Kristalle zu erhalten, um deinen Hexenjäger zu verbessern. Überlegen Sie jedoch im gleichen Atemzug, ob Sie Ihre hart erkämpften Kristalle aufs Spiel setzen möchten, da die Wahrscheinlichkeit, sie zu verlieren, höher ist, was zu einem Verlust des Fortschritts führt. Du kannst dann zu einer Leiche rennen, um sie wieder aufzuheben, aber das ist leichter gesagt als getan, da du super schwach anfängst.

Wenn du stirbst, was du am Anfang oft tust, kannst du Schlüssel zu verschiedenen Portalen finden, mit denen du mit den Kristallen zurückkehren kannst, damit du deinen Charakter verbessern kannst. Du kannst also mit deinen Kristallen entkommen, aber es erfordert Glück, Geschick und nicht zuletzt Geduld. Etwas, worin ich kein Weltmeister bin. Als ob das nicht schon schwer genug wäre, kann die Hexe einen Fluch namens Calamity auf dich werfen, der langsam heruntertickt, und wenn du diesen Tornado nicht rechtzeitig findest, stirbst du. Ich bin mir nicht sicher, was ich von dieser Mechanik halte, vor allem, weil man ein paar Mal über die Karte laufen muss, um den tödlichen Wirbelsturm aufzuhalten, aber wenn man ihn besiegt, wird man mit vielen Kristallen belohnt und bekommt die Möglichkeit, aus dem Spiel zu springen und die gesammelte Beute zu verwenden, um seinen Charakter zu verbessern.

Witchfire hat großes Potenzial, aber es fehlt ihm an Inhalt. Nvidia DLSS ist eines der Dinge, die später kommen werden. Weitere Etappen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Geschichte kommt auch als nachträglicher Einfall, und einige der Upgrades, zu denen man sich durchkämpfen kann, sind noch nicht im Spiel implementiert, und ohne all diese Dinge ist es eine glanzlose Erfahrung. Man bekommt eine Vorstellung davon, was das Spiel sein wird, aber es scheint, dass der Entwickler nicht der einfallsreichste Betrieb ist, also denke ich, dass es einige Zeit dauern wird, bis Witchfire seinen Höhepunkt erreicht hat. Darüber hinaus gibt es einige Dinge, die ich persönlich vermisse, wie z.B. die Möglichkeit, die Schrift größer zu machen, damit man tatsächlich die kleinen Nuggets der Geschichte sehen kann, die man manchmal in verschiedenen Truhen findet. Wenn etwas ein Early-Access-Spiel ist, dann ist es Witchfire, und man muss respektieren, dass nicht jedes Spiel mit allen Inhalten veröffentlicht werden muss, wenn es von Natur aus ein Early Access zum Spiel und ein Vorgeschmack auf seine zukünftigen Inhalte ist.

Witchfire ist sehr aufregend und hat großes Potenzial, aber ich werde eineinhalb Jahre warten, bevor ich es wieder spiele. Witchfire fehlt es an Inhalt und ist im Moment eine dünne Tasse Tee, aber es gibt so viele verlockende Dinge, die noch nicht implementiert wurden, und wenn sie hinzugefügt werden, werde ich derjenige sein, der übrig bleibt, aber im Moment macht es nicht viel Spaß.