Sie können Spin Rhythm XD auf einem Theremin spielen

Spin Rhythm XD gibt dem Konzept eines Rhythmusspiels eine sehr einzigartige Wendung, da es typische Tastenklickeingaben für die Bewegung der Analogsticks als primäres Steuerungssystem aufgibt. In diesem Fall hat Entwickler Super Spin Digital das Spiel auch so konzipiert, dass Sie im Grunde alles als Controller verwenden können, sogar einen DJ-Plattenspieler.

Im Gespräch mit Stride PR Account Manager Zack Furniss bei The Mix in Los Angeles erzählte er uns alles darüber, wie die Verwendung eines MIDI-Ports es Benutzern ermöglicht, fast alles als Controller für diesen Titel zu verwenden.

"Zu diesem Zeitpunkt, nach dem, was mir gesagt wurde, macht die MIDI-Verbindung es möglich, so ziemlich alles zu tun. Ich glaube, irgendwann habe ich ein Keyboard angeschlossen, das ich habe, und es hatte genau wie das kleine Modulatorrad, und ich konnte so daran herumspielen. Solange es also einen MIDI-Anschluss hat, können Sie es tun.

"Ich glaube, ich möchte sehen, dass jemand immer verrückter nach den digitalen Instrumenten wird. Ich weiß nicht, ob irgendjemand vielleicht ein Theremin verwendet hat, ich kann mich nicht erinnern? Ich weiß es nicht. Es gibt viele seltsame Optionen da draußen, also würde ich gerne sehen, wie die Leute es versuchen. Aber im Moment geht es mehr darum, es so zugänglich wie möglich zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man es tatsächlich kontrollieren kann. Das war der Hauptfokus."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um zu sehen, wie verrückt und chaotisch The Mix dieses Jahr war und um ein wenig mehr über Spin Rhythm XD zu erfahren.