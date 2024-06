Sie können sich in Critter Café nach Belieben kleiden

Auf dem Summer Game Fest durften wir Eleanor Gregory, die leitende Kreative hinter der kommenden Abenteuersimulation Critter Café, interviewen, um über eines der gemütlichsten und gesünderen Spiele zu sprechen, die wir auf der Messe gesehen haben.

Critter Café kannst du Fantasietiere retten und sie dann in dein warmes und einladendes Café einladen. Wie zu erwarten, können Sie im Café alle möglichen Dinge ändern, einschließlich Ihres eigenen Outfits. Gregory erklärte, wie wichtig die Anpassung für ein Spiel wie Critter Café war.

"Mit der Anpassung wollen wir also wirklich die Meinungsfreiheit der Spieler fördern." sagte Gregory. "Die Anpassungsoptionen der Spieler sind also alle geschlechtsneutral. Es gibt nichts, was Sie ein- oder aussperrt, und natürlich renovieren Sie Ihr Café, also viele verschiedene Möbelästhetiken und -stile für Tapeten und Bodenbeläge, mit denen Sie Ihr Café auch anpassen können, und dazu gehören auch eine Reihe von Kleidern und wirklich schöne, ausgefallene Augen."

Sie können sich unser vollständiges Critter Café -Interview unten ansehen. Das Spiel soll noch in diesem Jahr auf Switch und Steam erscheinen.