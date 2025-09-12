Ihr könnt jetzt My Hero Academia: Ultimate exklusiv in Roblox spielen.

My Hero Academia: Ultimate, das PvP-fokussierte Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG), das in der Welt der beliebten My Hero Academia-Anime-Franchise spielt, ist jetzt offiziell exklusiv auf Roblox erhältlich. Es wird mehr als 60 Stunden Hauptinhalt bieten, der dank der temporären Events und der kommenden Charaktere und Updates, die Gamefam, das Studio, das das Spiel zusammen mit Crunchyroll entwickelt hat, nach und nach einführen wird, bis ins Unendliche erweitert werden kann.

My Hero Academia: Ultimate ist eines der ersten offiziell lizenzierten Spiele auf Roblox und setzt neue Maßstäbe dafür, wie solche Anime-Franchises auf nutzergenerierten Spieleplattformen wie Roblox zum Leben erweckt werden können, indem es ein bekanntes und beliebtes Franchise in einem sozialen Multiplayer-Format bietet, das die Benutzer gemeinsam genießen können.

Was hältst du von dieser Roblox-exklusiven Initiative? Und wenn du dich auf mehr My Hero Academia abseits der Plattform freust, solltest du dir auch unsere Eindrücke ansehen, nachdem wir My Hero Academia: All's Justice auf der Gamescom ausprobiert haben.