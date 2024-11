Sie können jetzt im The White Lotus Hotel übernachten

HQ

The White Lotus ist eine großartige HBO-Serie, die Ensembles zusammenbringt, sie alle zu reichen Arschlöchern macht und in der Regel ein oder zwei von ihnen am Ende sterben lässt. Es ist sehr gut geschrieben und die kommende dritte Staffel wird mit Spannung erwartet, was zur Erschaffung eines echten Weißen Lotus führt.

Die Show findet in einer luxuriösen Hotelkette statt. Normalerweise wird die Show vor Ort in einem Four Seasons Hotel gedreht, und das Four Seasons im Hotel Westlake Village (in Kalifornien) wird in das "weltweit erste immersive Hotelerlebnis" verwandelt, das "Gäste versammelt, um sich einer luxuriösen Feier zum Start der dritten Saison hinzugeben".

Es wird weitere globale Aktivierungen in anderen Four Seasons Hotels geben, und laut GQ werden die Veranstaltungen, die mit diesem White Lotus-Thema verbunden sind, Restaurants und Wellness-Aktivierungen beinhalten. Wir sind uns nicht ganz sicher, was das bedeutet, abgesehen von dem, was man normalerweise in einem Luxushotel bekommt. Es scheint den Sinn von The White Lotus nicht wirklich zu verstehen, da die Serie nicht oft sagt "Hey, schau dir diese Hotels an, würdest du nicht in ihnen übernachten wollen?", sondern sie fragt, wer von der megareichen Kundschaft es am meisten verdient hat, zu sterben.

Werbung: