Ihr könnt jetzt Tickets für die Europa-Konzerttournee zum Soundtrack von Clair Obscur: Expedition 33 buchen

Clair Obscur: Expedition 33 ist nicht nur das meistnominierte TGA-Spiel der Geschichte, sondern auch ein starker Anwärter auf den größten Preis der Branche des Jahres und ein Bestseller, der das JRPG-Genre für die Zukunft wiederbelebt hat. Einer seiner Hauptbekanntheiten, für den es von Kritikern und Publikum gleichermaßen gelobt wurde, ist sein orchestraler Soundtrack, voller Chöre und mit vielen epischen Themen. Und nun wird diese Musik nächstes Jahr durch weite Teile Europas touren, da die Termine für "A Painted Symphony", das Live-Konzert, bekannt gegeben wurden.

Die Tour wird zwischen März, April und Mai 2026 mehrere europäische Hauptstädte und Großstädte bereisen, darunter Berlin, Paris, London und Brüssel. Der Vorverkauf der Tickets beginnt am 2. Dezember um 11:00 Uhr MEZ auf der offiziellen Website der Veranstaltung.

