Sie können jetzt Ihre Duolingo-Lernpunktzahl auf LinkedIn zur Schau stellen

Gestern veranstaltete Duolingo seine jährliche Duocon Show, auf der die großen Innovationen vorgestellt wurden, die es für die Plattform geplant hatte. Generell war es in diesem Jahr eine eher subtile Angelegenheit mit zwei wichtigsten Neuerungen, die bemerkenswert sind.

Die erste sind direkte Verbindungen mit LinkedIn, was jetzt bedeutet, dass Sie Ihre Lernpunktzahl auf Duolingo in Ihrem LinkedIn -Profil anzeigen lassen können, um potenziellen Arbeitgebern Ihre Sprachkenntnisse zu beweisen.

"Unser Ziel war es immer, die beste Bildung der Welt für alle zugänglich zu machen. Mit diesen Updates machen wir einen weiteren großen Schritt in diese Richtung", sagt Luis von Ahn, Mitbegründer und CEO von Duolingo. "Egal, ob Sie Ihren Duolingo-Score zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen oder gegen eine echte Person in einem Schachspiel antreten, das von Oscar trainiert wird, wir zeigen, dass Bildung nützlich, glaubwürdig und tatsächlich unterhaltsam sein kann."

Ansonsten war die andere große Neuerung eine Erweiterung von Duolingo Chess, da der Modus bald einen Spieler-gegen-Spieler-Modus auf iOS bekommt, um es den Fans zu ermöglichen, in Echtzeit-Matches gegeneinander anzutreten. Der Chess -Modus ist jetzt auch auf Android in den größten Sprachen der Plattform verfügbar, und es ist geplant, das PvP-Element in Zukunft auch auf die Plattform zu bringen.

Es gab auch Versprechungen für Verbesserungen an der KI-gestützten Video Call -Funktion von Duolingo, die jetzt Onboarding-Support, Echtzeit-Feedback, Überprüfungen nach dem Anruf und einen Stil bietet, der sich zugänglicher anfühlen soll.

