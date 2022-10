Sie können jetzt ein Steam Deck kaufen, ohne eine Reservierung zu benötigen

HQ

Seit dem Debüt des Steam Decks mussten Fans in Warteschlangen warten, um die Handheld-PC-Gaming-Plattform in die Hände bekommen zu können. Aber nachdem seit Juli 2021 ein Reservierungssystem vorhanden ist, wurde genau dieses System entfernt, was bedeutet, dass Sie jetzt ein Steam Deck kaufen können, ohne reservieren und warten zu müssen, bis eine Einheit verfügbar ist.

Wie Valve auf Twitter enthüllte: "Ja, es ist wahr: Ab heute ist Steam Deck ohne Reservierung verfügbar! Bestellen Sie jetzt eine, und wir versenden sie jetzt an Sie. Schauen Sie sich all diese Dampfdecks an, die von der Werkslinie rollen. Es ist eine schöne Sache."

Es sollte gesagt werden, dass, wenn der Steam Deck-Bestand wieder angespannt wird, die Regionen möglicherweise zu Reservierungssystemen zurückkehren müssen, während Valve die Nachfrage aufholt.

Dies war jedoch nicht die einzige Ankündigung, die gemacht wurde, da Valve auch ankündigte, dass Sie jetzt auch die Steam Deck Docking Station kaufen können, so dass Sie Peripheriegeräte an das System anschließen und sogar auf einem größeren Bildschirm abspielen können.

Und zu guter Letzt werden Besitzer eines Steam Decks wahrscheinlich feststellen, dass es eine Menge Software-Updates für das System gegeben hat, darunter reaktionsschnelleres Tippen auf der Bildschirmtastatur, eine Überholung des Docked-Modus, bessere Eingabefunktionen und Systemupdates und so weiter. Sie können alles darüber hier lesen.