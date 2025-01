Sie können jetzt Doom in einer PDF-Datei abspielen

HQ

Talentierte Schöpfer und Entwickler auf der ganzen Welt haben es geschafft, das ikonische und zeitlose Doom auf allen möglichen unglaublichen Geräten und Plattformen zum Laufen zu bringen. Der lächerlichste war in letzter Zeit ein Schwangerschaftstest, aber jetzt hat es auch jemand geschafft, den Action-Shooter mit nicht weniger als einem PDF-Dokument zum Laufen zu bringen.

Das Kunststück wurde von Schöpfer ading.dev auf Bluesky vorgeführt, wo sie enthüllten, dass es funktioniert, weil PDFs Javascript unterstützen, was es ihnen ermöglicht, Emscripten zu verwenden, um Doom in eine asm.js Datei umzuwandeln und so das Spiel innerhalb der PDF-Engine auszuführen.

Die Steuerung funktioniert durch einfaches Bearbeiten der Texteingabefelder in PDF, die ading.dev vereinfacht und als Steuerungshandbuch angezeigt hat, wo das Spiel oben läuft. Das Verrückte ist, dass Sie diese Doom.pdf -Version sogar ausprobieren können, indem Sie einfach auf den Link hier gehen.

