Sie können jetzt die Kampagne von Halo: Combat Evolved in der virtuellen Realität spielen

Obwohl es sich um eine Serie handelt, die wahrscheinlich recht gut zum Virtual-Reality-Format passen würde (da sie in der Ego-Perspektive spielt und alle Spielerinformationen in Form einer Helm-Benutzeroberfläche anzeigt), hat Halo diesen Bereich des Spielens nie erforscht. Aber wenn du nach einer Möglichkeit gesucht hast, die immersiven Qualitäten deiner Abenteuer mit Master Chief zu verbessern, haben wir eine gute Nachricht für dich.

Modder LivingFray hat einen VR-Mod für Halo: Combat Evolved erstellt, der es Spielern ermöglicht, die Kampagne in einem VR-Format zu erleben. Es ist eine Mod für die PC-Originalversion des Spiels von 2003 und ist nicht kompatibel mit Halo: The Master Chief Collection, aber was es bietet, ist beidhändiges Zielen, bewegungsgesteuerte Taschenlampe, Nahkampf und Hocken, ein schwebendes Fadenkreuz, 6DoF-synchronisierte Stereoansicht, Waffenzielen und Granatenzielen sowie Kettencontroller.

Die Mod kann über GitHub heruntergeladen werden, und Sie können sie sogar in diesem epischen Video von LunchAndVR in Aktion sehen (danke, UploadVR).