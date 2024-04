News

Invincible

Sie können jetzt die Fortnite-Welt besuchen, in der Mark während der zweiten Staffel von Invincible gefangen war The Rise of the Sequids Island kann gespielt werden.

HQ Epic Games und Prime Video setzten ihre Partnerschaft in der zweiten Staffel von Invincible fort, als Mark von dem bösen Angström Levy in eine Fortnite Welt transportiert und gefangen gehalten wurde. Nun, da die zweite Staffel endgültig in den Büchern steht, wurde enthüllt, dass man die Welt, in der Mark gefangen war, besuchen kann, indem man einen Island -Code eingibt. Das Island heißt Rise of the Sequids, und wie Sie im kurzen Video unten sehen können, ist es kein sehr angenehmer Ort für einen Besuch. Wenn Sie es dennoch ausprobieren möchten, geben Sie einfach diesen Code ein, um es besuchen zu können: 6860-5764-7093