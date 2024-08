Sie können jetzt den Roto VR Explorer VR-Stuhl bestellen, wenn Sie Vibrationen nach hinten wünschen

HQ

Der Roto VR Explorer ist ein spezieller motorisierter Stuhl, der für VR-Spiele mit Meta Quest entwickelt und optimiert wurde, und er dreht sich entsprechend der Bewegungstelemetrie, die von dem Spiel ausgesendet wird, das Sie gerade genießen, und sendet Vibrationen durch das Sitzkissen direkt in Ihren Hintern. Und jetzt kann es über die US-Website für 800 US-Dollar bestellt werden, wobei die Lieferungen in genau 46 Tagen beginnen.

"Befestigen Sie den Roto Head Tracker an Ihrem Quest-Kopfhörer und lassen Sie sich wie von Zauberhand dorthin drehen, wo Sie hinschauen. Jetzt können Sie 360° VR mühelos und ohne künstliche Steuerelemente wie Teleportation erkunden müssen, um Reisekrankheit zu vermeiden. Das haptische Feedback in deinen Händen durch die Quest 2 Motion-Controller ist großartig, aber es ist so viel besser, wenn du es durch deinen ganzen Körper spüren kannst. Angetrieben von einer starken Haptik wird Klang als viszerale Empfindungen neu interpretiert, die Inhalte buchstäblich zum Leben erwecken und ein noch intensiveres Erlebnis bieten."

Elliott Myers, CEO von Roto, über den neuen Stuhl: "Meta hat die Art und Weise, wie wir Virtual Reality erleben, in den letzten Jahren verändert, insbesondere mit dem herausragenden Quest 3. Mit dem Roto VR Explorer konnten wir diese Immersion auf ein ganz neues Niveau heben. VR ist mehr als nur visuell - es geht darum, Orte erkunden zu können und das Gefühl zu haben, wirklich dort zu sein. Roto löst nicht nur die Herausforderungen, virtuelle Welten im Sitzen zu erkunden, sondern bietet mit haptischem Feedback auch eine weitere Ebene der Immersion. Roto with Quest bietet Spielern die fantastischsten Abenteuer bequem von zu Hause aus."

Wird es ein Kauf für Sie sein?