Sie können jetzt den Gedanken von Dr. Ricken Lazlo Hale von Severance in seinem offiziellen Buch zuhören

Es gibt seltene Gelegenheiten, bei denen ein Film oder eine Fernsehserie gefeiert und vermarktet wird, ein Buch oder ein literarisches Werk aus diesem Projekt tatsächlich verwirklicht und veröffentlicht wird. Wir haben dies kürzlich bei Ant-Man and the Wasp: Quantumania gesehen, als Disney und Marvel Scott Langs Memoiren "Look Out for the Little Guy!" in ein offizielles und käufliches Buch verwandelten. Jetzt macht auch Severance mit.

Apple TV+ hat beschlossen, Dr. Rickon Lazlo Hales Buch "The You You Are: A Spiritual Biography of You" tatsächlich als vollständiges Buch zu veröffentlichen. Sie können es sich heute auf E-Book-Diensten wie Apple Books ansehen, wo Sie die ersten acht Kapitel lesen oder anhören können, die sogar von Michael Chernus erzählt werden.

Und wenn Sie auf der Suche nach mehr Severance sind, hat die Serie kürzlich ihre zweite Staffel gestartet, die im Moment zwei Episoden zum Erleben und Staunen bietet.