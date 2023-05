Sie können jetzt Cal Kestis' Lichtschwert besitzen

HQ

Wenn Sie Star Wars Jedi: Survivor gespielt haben und unbedingt Cal Kestis' Lichtschwert in die Hände bekommen wollten, haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Der britische ShopDisney Store verkauft jetzt eine limitierte Version der Waffe, die wie die Klinge im Spiel nach Ihrem Geschmack angepasst werden kann.

Dieses Lichtschwertprodukt kostet £ 360 und verfügt über zwei einzelne Griffe, die miteinander verbunden werden können, wobei jedes über eine spezielle Farbwechselfunktion verfügt, mit der Sie zwischen sechs einzigartigen Lichtschwertfarben wechseln können. Der Artikel wird auch in einer Holzvitrine mit Grafiken und dem Jedi Order-Logo auf dem Deckel geliefert.

Da es sich um ein Produkt in limitierter Auflage handelt, werden nur 7.500 Einheiten hergestellt, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie beabsichtigen, eines abzuholen, vielleicht jetzt zu shopDisney rennen möchten, um es Ihrer Sammlung hinzuzufügen. Die gute Nachricht ist, dass das Lichtschwert zur Auslieferung bereit zu sein scheint, sodass Sie es vielleicht sogar Anfang nächster Woche in Ihren Händen halten.