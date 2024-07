Sie können jetzt Bad Boys: Ride or Die von zu Hause aus schauen

HQ

Wenn Sie keine Gelegenheit hatten, in Ihrem örtlichen Kino vorbeizuschauen, um den neuesten Teil der Bad Boys -Filmreihe zu sehen, bevor er sein Kinoangebot reduzierte, dann haben wir eine gute Nachricht für Sie.

Bad Boys: Ride or Die kann jetzt bequem von zu Hause aus angesehen werden. Der Actionfilm, der vierte in der Reihe, hat sein Debüt als digitales Produkt gegeben, was bedeutet, dass Sie den Film kaufen, zu Ihrer Sammlung hinzufügen und ihn einmal oder so oft ansehen können, wie Sie möchten.

In der Bestätigung dieses digitalen Debüts wurde auch enthüllt, dass diese Ausgabe des Films sogar eine brandneue Post-Credit-Szene enthalten wird, also bleiben Sie auch nach dem Ende des Films dran, um ein paar zusätzliche Extras zu bekommen.

Werdet ihr diese Woche Bad Boys: Ride or Die von zu Hause aus schauen?