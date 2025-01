Sie können jetzt auf das digitale Archiv der Video Game History Foundation zugreifen

HQ

Es gibt ein paar Helden da draußen, die versuchen, die Geschichte der Videospiele zu dokumentieren und zu bewahren, und eine dieser Organisationen ist die Video Game History Foundation. Dieses Unternehmen sammelt Inhalte aus der Vergangenheit der Videospielwelt und sammelt sie alle an einem Ort, an dem die Öffentlichkeit sie nun aus eigenem Antrieb frei sehen kann.

Die Digital Archive ist jetzt geöffnet und enthält sechs Kategorien, darunter Zeitschriften, E3-Verzeichnisse, FromSoftware-Werbematerial, die CD-Sammlung von GamePro, die Cyan -Sammlung, die tonnenweise Filmmaterial hinter den Kulissen der Myst -Serie bietet, und Mark Flitmans Papiere, die seine Karriere bei Unternehmen wie Konami und Atari dokumentieren.

Hier könnt ihr euch den gesamten Inhalt des Archivs völlig kostenlos ansehen, einschließlich des Dokuments für die E3, in dem die ursprüngliche PlayStation 1995 enthüllt wurde, und auch das Dokument, in dem Reggie Fils-Aime 2004 die Bühne betrat, um den Nintendo DS und The Legend of Zelda: Twilight Princess zu präsentieren.

