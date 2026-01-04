Sie können in Monster Hunter Wilds kostenlose Leckerlis ergattern, um das neue Jahr zu feiern

HQ

Wir erwarten für Monster Hunter Fans kein so arbeitsreiches Jahr wie 2025, da keine neue große Hauptreihe der Serie geplant ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass Capcom die Monster Hunter Fans 2026 komplett ignoriert, denn im Februar startet das nächste große Update für Wilds und im März können wir auch mit Monster Hunter Stories 3 rechnen. Und zweifellos ist dies nur die Spitze des Eisbergs für ein ansonsten hektisches Jahr.

Für die nahe Zukunft hat der japanische Entwickler auch einige Goodies für Wilds -Fans geplant, denn in einem von Produzent Ryozo Tsujimoto präsentierten Update-Video wurde bestätigt, dass ein Neujahrsgeschenk nun im Spiel erhältlich ist.

Dazu gehören eine Fülle nützlicher Verbrauchsmaterialien und Ressourcen, darunter 10 Golden Eggs, 5 Gold Relic Tickets, 10 Silver Tasliman Tickets, 25 Heavy Armor Spheres, 30 Oricalcite und mehr. Sie können all diese Gegenstände jederzeit zu Ihrer Sammlung hinzufügen.

Darüber hinaus war das einzige weitere Update, das Capcom zu teilen bereit war, dass es dieses Jahr auch Monster Hunter Championship Events in Tokio und Taiwan geben wird (zusätzlich zu den bereits bestätigten US- und französischen Events), wobei das japanische Event für Monster Hunter Festa 2026 geplant ist.