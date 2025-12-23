Man kann die Dreamcast nicht mehr zum Surfen im Internet verwenden

HQ

Welchen Browser benutzt du? Vielleicht steckst du mit Chrome fest? Oder hast du zu etwas Einzigartigem wie Brave umgestiegen? Bist du einer derjenigen, die Edge wiederentdeckt haben?

Wenn du den Dreamcast-Browser PlanetWeb beantwortest (vermutlich weniger Leute, als in ein kleines Auto passen würden), haben wir schlechte Nachrichten. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass es nicht mehr so funktioniert wie vor Kurzem. Der Fan-Account Dreamcast Live (über Kotaku) erklärt warum:

"Traurige Nachrichten, Leute. Nach über 25 Jahren Unterstützung hat Google schließlich die Unterstützung für Dreamcast-Webbrowser eingestellt. ☹️"

Die Dreamcast gilt weithin als die erste Konsole, die das Internet als natürlichen Bestandteil der Hardware integrierte - etwas, das weder der nachfolgende Gamecube noch die PlayStation 2 hatten. Zu einer Zeit, in der Smartphones noch nicht einmal gedacht waren und die Menschen zu Hause keinen Computer hatten, bot Segas Konsole vielen die erste Möglichkeit, von zu Hause aus im Internet zu surfen, ohne Schulcomputerräume oder Internetcafés nutzen zu müssen.

Aber jetzt ist es vorbei. Es ist möglich, dass es funktionierende und inoffizielle Lösungen für Enthusiasten gibt, aber fast genau 25 Jahre nachdem Sega seine geliebte Konsole eingestellt hat, verschwindet sie nun offiziell aus dem World Wide Web.

Hast du in den frühen Tagen des Internets den Webbrowser der Konsole benutzt?