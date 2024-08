Sie können Ihre Auswahl in The Casting of Frank Stone rückgängig machen

HQ

Die meisten von uns, die Telltales Spiele, Baldur's Gate III oder eines der Spiele von Supermassive Games gespielt haben, in denen man kritische Entscheidungen trifft, die den Ausgang der Geschichte beeinflussen, haben wahrscheinlich eine Frustration erlebt, wenn die eigenen Entscheidungen in einer totalen Katastrophe endeten. Damit hat man leben müssen und es bestenfalls in einem neuen Spieldurchgang beheben müssen. The Casting of Frank Stone wird dies jedoch ein wenig ändern.

Im kommenden Spiel wird ein Feature namens The Cutting Room Floor eingeführt. Diejenigen, die die Deluxe-Edition kaufen, können die Funktion von Anfang an nutzen, während diejenigen, die sich mit der Standardversion zufrieden geben, sie nach einmaligem Abschluss des Spiels freischalten. Der Schneideraum ermöglicht es dir, kritische Momente noch einmal zu erleben, in denen du sehen kannst, wie andere Spieler gehandelt haben, und die Geschichte später ändern kannst. Mit anderen Worten, wenn du mitten im Abenteuer Mist baust, musst du nicht das ganze Spiel noch einmal spielen, sondern kannst von dort aus weitermachen. Wir vermuten, dass es von allen Erfolgs- und Trophäenjägern geschätzt wird.

Danke, Game Informer.