Sie können Ihr eigenes Death Stranding 2: On the Beach Klingelterminal erhalten

HQ

Jeder, der Death Stranding 2: On the Beach gestartet hat, wird wissen, dass das Spiel seinen früheren Cuff Links abschafft und stattdessen Sam ein Gadget trägt, das als Ring Terminal bekannt ist. Es macht im Wesentlichen dasselbe, aber es ist viel kleiner und weniger unhandlich am Arm eines Portiers, und es ist auch viel modischer.

Während es seltsam erscheinen würde, heute Leute zu sehen, die in der Öffentlichkeit ein Cuff Link tragen, würde ein Ring Terminal weit weniger unorthodox erscheinen, und das Verrückte ist, dass Sie tatsächlich eines dieser Accessoires ergattern können. Kojima Productions hat sich mit Anicorn Watches zusammengetan, um ein echtes Ring Terminal zu schaffen, ein Accessoire, das einen "völlig neuen Designansatz erfordert, der künstlerische Vision mit funktionaler Form in Einklang bringt".

Diese Ringe sollen eine "unkonventionelle Form und Schichtstruktur" haben, ein Designstil, der Anicorn vor Herausforderungen stellte und von ihnen verlangte, "mikrotechnische Techniken zu verwenden, um sie zum Leben zu erwecken".

Es besteht aus Messing und einer Stahllegierung, hat eine einstellbare Größe, leuchtet auf dem nicht funktionierenden Displayteil, verfügt über NFC-Konnektivität und jedes Gerät wird bereits im September zum Preis von 240 US-Dollar ausgeliefert. Sie können hier einen bestellen.

Werbung: