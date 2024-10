Sie können einer verzweifelten Hausfrau für das John Wick -Franchise danken

Heute kennen wir John Wick als absoluten Giganten im Aktionsbereich. Dies war jedoch nicht immer der Fall, denn in den ersten Tagen sah es so aus, als würde die Filmreihe überhaupt nicht gedreht werden, was gelinde gesagt durch die Hilfe eines überraschenden Namens verhindert wurde.

In einem Interview mit Business Insider verraten die Regisseure Chad Stahelski und David Leitch, wie Desperate Housewives -Star Eva Longoria weniger als 24 Stunden vor der Absage des Films bei der Finanzierung half. Es war auch nicht wenig Geld, denn Longoria stellte 6 Millionen Dollar ihres eigenen Vermögens zur Verfügung, um sicherzustellen, dass wir Keanu Reeves als Baba Yaga zu sehen bekamen.

Stahelski erklärte: "Wir waren weniger als eine Woche unterwegs und haben fast 6 Millionen US-Dollar durch eine Lückenfinanzierung verloren. Wir finanzierten unabhängig, um die Anleihe zu erhalten, aber einer der Investoren konnte das Geld nicht rechtzeitig aufbringen.

"[Eva] kam zur Rettung und sie stellte die Lückenfinanzierung zur Verfügung, buchstäblich weniger als 24 Stunden, bevor wir die Türen des Films abschließen und weggehen mussten. Basil lud uns [nach den Dreharbeiten] zum Abendessen ein, und wir lachten über den ganzen Bullshit, der passiert war, und er sagte: 'Übrigens, lustige Geschichte, weißt du, wer dich finanziert hat? Eva Longoria.« Wir dachten: 'Was!' "

Wir haben noch nicht gesehen, dass diese Investition dazu geführt hat, dass Longoria in der John Wick -Franchise auftaucht, aber Leitch erwähnte, dass sie versuchen, einen Weg zu finden, damit das funktioniert: "Sie will auf jeden Fall handeln, sie will handeln. Ich würde gerne mit ihr zusammenarbeiten, wir versuchen, etwas zu finden."

Alles, was wir sagen können, ist Danke Eva Longoria, du hast dazu beigetragen, der Welt einen modernen Action-Klassiker zu geben.