Sie können einen Tesla Bot für 40 US-Dollar besitzen

Tesla wandelt sich langsam von einem Elektroautohersteller zu einem Automatisierungs- und Robotik-Giganten, da das Technologieunternehmen große Pläne für mehr selbstfahrende Autos und auch voll bewegliche, KI-gesteuerte Roboter und mehr hat. Wir haben den Roboter, der als Tesla Bot bekannt ist, vor einigen Monaten in Aktion gesehen, wo er Getränke servierte und sich mit Gästen bei einer Tesla -Veranstaltung unterhielt, was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, wie automatisiert der Roboter war. Als der Tesla Bot diesen großartigen Auftritt hatte, wurde bald bestätigt, dass die Fans in der Lage sein würden, einen der Roboter in die Hände zu bekommen, obwohl die Anschaffung eines solchen sehr teuer sein würde. Glücklicherweise gibt es für diejenigen, die weniger geneigt sind, viel Geld auszugeben, eine Alternative.

Tesla verkauft Tesla Bot Actionfiguren für nur 40 US-Dollar. Die Figuren bestehen aus über 40 Einzelteilen sowie 20 Gelenkpunkten, während sie über sieben Zoll hoch und zwei Zoll breit sind. Er wird sogar mit einem CyberHammer-Werkzeug und einer Ladestation geliefert, ohne dass der Bot überhaupt aufgeladen werden müsste.

Der größte Haken an diesen Actionfiguren ist, dass sie derzeit ausverkauft sind. Es ist unklar, wann Tesla beabsichtigt, mehr Lagerbestände zu liefern, aber wenn es soweit ist, könnt ihr euch eines der Sammlerstücke im Maßstab 1:10 schnappen.

