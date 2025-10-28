Sie können einen Roboterbegleiter zum gleichen Preis wie ein Smartphone kaufen

HQ

Smartphones sind nach wie vor teure Technologiestücke, während die Robotik von Tag zu Tag erschwinglicher wird. Die neueste Entwicklung an dieser Front kommt von Noetix Robotics, der jetzt ein Gadget namens Bumi angekündigt hat, einen kleinen Robotergefährten, der Ihnen für nur etwa 1.400 US-Dollar gehören kann.

Laut Engadget soll der Bumi etwa drei Fuß hoch sein und etwa 26 Pfund wiegen. Es ist für den Einsatz im Verbraucher- und Bildungsbereich konzipiert und verfügt über eine Programmierschnittstelle, mit der dem Bot alle Arten von kreativen Aufgaben beigebracht werden können.

Der aktuelle Zeitplan für das Gadget sieht vor, dass es noch in diesem Jahr vorbestellt werden kann. Es gibt kein Wort darüber, wann der Bumi mit dem Versand beginnen wird, aber Sie können sich ein wenig mit der Qualität dieses Gadgets trösten, da Noetix sich auskennt, wenn es um Robotik geht, da die Firma eine von vier war, die den Roboter-Halbmarathon Anfang des Jahres absolviert haben, und das alles durch die Verwendung ihres N2 -Modells.

Würden Sie einen Roboterbegleiter für 1.400 US-Dollar kaufen?