Sie können die Omega Seamaster von Daniel Craig an Ihrem Handgelenk tragen Der Schauspieler präsentierte die Uhr bei den Olympischen Spielen in Paris in diesem Jahr.

HQ Wenn Sie dieses Jahr die Olympischen Spiele mit Adleraugen verfolgt haben, haben Sie vielleicht eine schöne Uhr an Daniel Craigs Handgelenk gesehen. Während diese Version der Omega Seamaster zum Zeitpunkt des Tragens des Schauspielers noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich war, ist sie es jetzt. Wie Sie auf der Website von Omega sehen können, hat das neue Seamaster 42-mm-Modell ein schlankes, luxuriöses Design mit einem schwarz oxidierten Aluminiumring und einem schwarzen Aluminiumzifferblatt. Die Zeiger sind rhodiniert mit den traditionellen Omega-Markierungen in Weiß. Wenn du dich wie 007 selbst fühlen willst, kostet dich das einen hübschen Cent. Die Uhr ist derzeit für 6100 £ erhältlich, was nicht das teuerste ist, was Sie am Handgelenk haben können, aber sie wird sicherlich die Bank mehr sprengen als eine Casio. Werbung: