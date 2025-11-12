Sie können die Game Awards auf Amazon Prime Video ansehen

HQ

Fans von Geoff Keighleys Videospiel-Events werden wissen, dass sie zu Twitch, YouTube und sogar Social-Media-Plattformen wie X, Facebook und Instagram sowie auch zu Steam strömen können, um die Shows zu sehen, aber für die The Game Awards in diesem Winter wird es noch ein weiteres Zuhause für die Action geben.

Keighley hat verraten, dass The Game Awards 2025 die erste sein wird, die auch auf dem Streaming-Dienst von Amazon, Prime Video, ausgestrahlt wird. Wenn die Action beginnt, in den frühen Morgenstunden des Freitags, den 12. Dezember, für uns in Großbritannien und Europa, könnt ihr die Show auf

Prime Video in mehr als 200 Ländern auf der ganzen Welt.

Die diesjährige Show wird die YouTube Theater in Los Angeles hinter sich lassen und stattdessen im Peacock Theater in der Stadt stattfinden, und was die genaue Uhrzeit betrifft, zu der sie beginnen wird, so wird sie am 12. Dezember um 1:00 Uhr GMT/2:00 Uhr MEZ beginnen, wobei kurz zuvor eine kurze Pre-Show geplant ist, bei der eine Handvoll kleinerer Enthüllungen und Auszeichnungen vergeben werden.