Sie können die D23 dieses Jahr in Fortnite sehen

Am Sonntagmorgen (für uns in Europa sehr früh am Morgen) findet die D23-Live-Show statt, bei der verschiedene Disney-Ankündigungen in so ziemlich allen Bereichen des Produktionsriesen gemacht werden. Während Sie diese Sendung auf den meisten Video-Streaming-Plattformen sehen können, können Sie sie auch über Fortnite einschalten.

Epic Games hat angekündigt, dass es sich mit Disney zusammentut, um eine Insel zu schaffen, auf der die Show präsentiert und verschiedene Enthüllungen (einschließlich Fortnite -maßgeschneiderter Neuigkeiten) angekündigt werden.

Die Show beginnt am 11. August um 4:30 Uhr BST / 5:30 Uhr MESZ und um über Fortnite einzuschalten, müssen Sie einfach diesen Inselcode eingeben: 7908-6413-2516

Jeder, der länger als 10 Minuten über Fortnite einschaltet, erhält Erfahrung und die Peelverine Plush Back Bling, die er im Spiel zur Schau stellen kann.