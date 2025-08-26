Sie können Crossplay in Sonic Racing: Crossworlds ab diesem Freitag ausprobieren

HQ

Wir sind nur noch wenige Tage davon entfernt, Sonic Racing: Crossworlds auszuprobieren, dank des Open Network Test, der zwischen dem 29. August und dem 1. September stattfindet. Was genau der Test beinhalten wird, ist noch nicht bestätigt, aber Sega hat zumindest erklärt, dass es Crossplay geben wird.

Sie haben dies in den sozialen Medien gepostet:

"Während des Open Network Tests könnt ihr Crossplay auf unterstützten Plattformen genießen. Ladet eure Freunde ein und macht mit!"

Wenn du den Sonic Racing: Crossworlds -Test spielst, wirst du mit "exklusiven Aufklebern und einem In-Game-Titel nach der Veröffentlichung" belohnt. Wenn Sie teilnehmen möchten, steht es Ihnen frei, dies ohne jegliche Anforderungen zu tun, aber für Switch 2 benötigen Sie ein Online-Abonnement.