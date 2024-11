Sie können Charli XCX für Collins Wort des Jahres 2024 danken

HQ

Jedes Jahr enthüllt Collins, was es als Word of the Year ansieht. Dies ist keine Veranstaltung für Bildung und Oberschicht, wie es sich anhören mag, bei der Begriffe wie Aufbrausen oder Überschwänglichkeit gefeiert werden, die die meisten Menschen nie im täglichen Gespräch verwenden würden. Vielmehr ist dies eine Möglichkeit für Collins, einige der moderneren und frischeren Wörter zu betrachten, die die Jugend auf der ganzen Welt populär macht, bevor er eines auswählt, das das vergangene Jahr zusammenfasst und das einen größeren Einfluss hatte als die anderen.

Für 2024 haben es einige absolute Knaller geschafft. Brainrot, Brat, Era, Looksmaxxing, Rawdogging, Anti-Tourismus, Delulu, Romantasy, Supermajority und Yapping waren die Worte, die um den Preis kämpften, und anscheinend hat Collins nach einem Sommer, der von Musiker Charli XCX geprägt wurde, beschlossen, dass 2024 Word of the Year nichts anderes ist als... Gör.

Für diejenigen, denen nicht klar ist, was Göre eigentlich bedeutet, fügt Collins in seiner offiziellen Beschreibung hinzu: "Adjektiv, gekennzeichnet durch eine selbstbewusste, unabhängige und hedonistische Haltung".

Collins ging auch noch ein wenig weiter, um seine Wahl zu erklären: "Inspiriert vom Charli XCX-Album ist 'brat' zu einem der am meisten diskutierten Wörter des Jahres 2024 geworden. 'brat' ist mehr als ein enorm erfolgreiches Album, es ist ein kulturelles Phänomen, das bei Menschen auf der ganzen Welt Anklang gefunden hat, und 'brat summer' hat sich als Ästhetik und Lebensweise etabliert."

Obwohl es definitiv ein starker Anwärter ist, bin ich persönlich ein wenig enttäuscht, dass Rawdogging nicht ganz oben auf der Liste steht, oder sogar Hirnfäule.